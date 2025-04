Hockey ghiaccio l’Italia cede all’Ucraina agli shoot-out | si complica la corsa alla promozione

Hockey su ghiaccio, attualmente impegnata a Sfantu Gheorghe per i Campionati Mondiali 2025 Prima Divisione Gruppo B. I nostro portacolori sono infatti stati battuti dall'Ucraina per 2-3 nel terzo incontro della rassegna iridata, arrendendosi soltanto agli shoot-out dopo aver recuperato per due volte lo svantaggio. Si complica quindi la corsa alla promozione: da questo momento in poi, sarà vietato sbagliare.Inizio molto contratto quello tra le due compagini, che non riescono a farsi male nella prima parte del primo periodo. L'equilibrio viene interrotto a cinque minuti dalla sirena, quando gli ucraini passano in vantaggio approfittando della perdita del disco di Di Tomaso, errore che provoca un'azione molto confusa terminata con la rete di Denyskin, artefice del timbro a pochi passi.

