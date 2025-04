Pantifantasy | le fantastiche donne del fantastico

Pantifantasy, il festival dedicato alla letteratura fantasy, che per la sua prima edizione celebra il talento femminile con il titolo evocativo “Le fantastiche donne del fantastico”.Protagoniste dell’evento sono quattro autrici che. Milanotoday.it - Pantifantasy: le fantastiche donne del fantastico Leggi su Milanotoday.it A Pantigliate nasce un nuovo appuntamento con l’immaginazione:, il festival dedicato alla letteratura fantasy, che per la sua prima edizione celebra il talento femminile con il titolo evocativo “Ledel”.Protagoniste dell’evento sono quattro autrici che.

Su questo argomento da altre fonti

Uomini e Donne: Chi è Lucia Melillo? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla dama del Trono Over - Conosciamo meglio Lucia, la dama bionda del parterre femminile del Trono Over di Uomini e Donne che ha fatto infuriare Gemma! 🔗comingsoon.it

La strage di Fidene: ergastolo a Campiti per l'omicidio di 4 donne - AGI - I giudici della prima Corte d'Assise di Roma hanno condannato all'ergastolo Claudio Campiti nel processo sulla 'Strage di Fidene'. Campiti è l'uomo che, l'11 dicembre del 2022, aprì il fuoco durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Gilberto uccidendo quattro donne. Il pm di Roma Giovanni Musarò, ora passato alla Direzione Nazionale Antimafia, aveva sollecitato nei suoi confronti, lo scorso 10 dicembre, la pena dell'ergastolo. 🔗agi.it

"Piccole donne": il musical di Giuseppe Celesia al Teatro Jolly - L'associazione "Teatro e Vita" domenica 4 maggio, alle ore 18, al Teatro Jolly di Palermo metterà n scena il favoloso ed inedito musical “Piccole Donne”; regia, musiche e testi di Giuseppe Celesia, libretto di Manuela Donzelli, coreografie di Alessandra Mazzara. Ispirato ai due celebri... 🔗palermotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pantifantasy: le fantastiche donne del fantastico. 🔗Cosa riportano altre fonti