Maxi-black out mette in ginocchio la Spagna Caos anche in Portogallo e Francia

Un mega blackout ha colpito l'intera Spagna oggi poco dopo le 12.30, con effetti anche nel vicino Portogallo, e anche in alcune zone dalla Francia. L'interruzione della corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori e lasciato senza corrente l'aeroporto di Barajas. L'interruzione ha provocato anche problemi alle linee telefoniche. Red Eletrica, la compagnia statale che gestisce l'intera rete di trasmissione dell'elettricità, ha annunciato di aver azionato i piani di emergenza e che "sta analizzando le cause" del black out "dedicando tutte le risorse per risolverlo". Mobilitati anche governo e ministeri spagnoli anche se ancora non è stata fornita una spiegazione di quello che è successo. Anche l'Instituto Nacional de Ciberseguridad, l'istituto nazionale per la cyber sicurezza, sta valutando la situazione per capire se si sia trattato di un cyber attacco, anche se al momento non sono giunti una conclusione, si legge sul Pais.

