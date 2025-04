Il futuro cancelliere Merz presenta la squadra ministeriale della CDU

presentato la lista dei futuri ministri durante una riunione del presidium della CDU a Berlino, in attesa dell’approvazione formale del contratto di coalizione prevista per oggi.?Secondo quanto riportato da Die Welt, la CDU occuperà sette ministeri chiave, tra cui Economia, Esteri, Salute e un nuovo dicastero per la Digitalizzazione e la Modernizzazione dello Stato. La CSU, partner bavarese della CDU, dovrebbe presentare i propri ministri nella giornata di martedì (29 aprile).Per quanto riguarda l’altro partner di coalizione, la SPD, occorrerà attendere l’esito del voto interno dei suoi iscritti, previsto per il 30 aprile.?La squadra dei ministri della CDULa squadra dei ministri cristiano-democratici annunciata da Merz vede Thorsten Frei, attuale primo segretario parlamentare del gruppo CDUCSU al Bundestag, scelto come ministro per gli Affari Speciali e Capo della Cancelleria federale. Quotidiano.net - Il futuro cancelliere Merz presenta la squadra ministeriale della CDU Leggi su Quotidiano.net Il leader cristiano-democratico tedesco hato la lista dei futuri ministri durante una riunione del presidiumCDU a Berlino, in attesa dell’approvazione formale del contratto di coalizione prevista per oggi.?Secondo quanto riportato da Die Welt, la CDU occuperà sette ministeri chiave, tra cui Economia, Esteri, Salute e un nuovo dicastero per la Digitalizzazione e la Modernizzazione dello Stato. La CSU, partner bavareseCDU, dovrebbere i propri ministri nella giornata di martedì (29 aprile).Per quanto riguarda l’altro partner di coalizione, la SPD, occorrerà attendere l’esito del voto interno dei suoi iscritti, previsto per il 30 aprile.?Ladei ministriCDULadei ministri cristiano-democratici annunciata davede Thorsten Frei, attuale primo segretario parlamentare del gruppo CDUCSU al Bundestag, scelto come ministro per gli Affari Speciali e CapoCancelleria federale.

