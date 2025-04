Fermo ragazzino di 13 anni precipita dal secondo piano | corsa in ospedale è grave

Fermo - precipita dal secondo piano di casa, grave un 13enne. L'episodio choc si è verificato questa mattina intorno alle 7,30 a Fermo. A lanciare l'allarme è stato il padre del. Corriereadriatico.it - Fermo, ragazzino di 13 anni precipita dal secondo piano: corsa in ospedale, è grave Leggi su Corriereadriatico.it daldi casa,un 13enne. L'episodio choc si è verificato questa mattina intorno alle 7,30 a. A lanciare l'allarme è stato il padre del.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ragazzino di 13 anni vola da un palazzo a Fermo: è grave - Fermo, 28 aprile 2025 - Tragedia sfiorata questa mattina a Fermo. Un ragazzino di 13 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione, al secondo piano di un palazzo in zona Salvano di Fermo. E' accaduto stamattina attorno alle 7.30. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e i sanitari. Il giovane, sempre cosciente, che ha riportato gravi ferite agli arti inferiori, è stato trasportato dal 118 in eliambulanza all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ragazzino di 13 anni precipita dal secondo piano a Fermo: ricoverato in gravi condizioni - La terribile caduta nelle prime ore di oggi, lunedì 28 aprile, in zona Salvano di Fermo. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, l’adolescente, che ha riportato gravi ferite agli arti inferiori, è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fermo, ragazzo di 13 anni precipita dal secondo piano: ricoverato in gravi condizioni - Drammatico incidente nelle prime ore del mattino Un ragazzino di 13 anni è caduto dal secondo piano di un edificio a Fermo, nelle Marche, ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto nella zona di Salvano nelle prime ore di oggi, lunedì 28 aprile. Il giovane, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe precipitato dalla finestra della propria abitazione, schiantandosi al suolo dopo un volo di diversi metri. 🔗dayitalianews.com

Ne parlano su altre fonti

Fermo, ragazzino di 13 anni precipita dal secondo piano: corsa in ospedale, è grave; Massacrato di botte a 13 anni per aver difeso gli amici; Fermo, ragazzino di 13 anni precipita dal secondo piano di un palazzo: è grave; Ragazzino di 13 anni precipita dal secondo piano a Fermo: ricoverato in gravi condizioni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ragazzino di 13 anni vola da un palazzo a Fermo: è grave - E’ stato trasportato in eliambulanza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona: il giovane è precipitato dalla finestra della propria abitazione al secondo piano. Sul posto anche i carabinieri ... 🔗msn.com

Fermo, precipita dal secondo piano a 13 anni: corsa contro il tempo - Attimi di terrore questa mattina a Salvano di Fermo, dove un ragazzo di 13 anni è precipitato dal secondo piano. L'allarme è stato lanciato verso le 7.30. 🔗notizie.it

Ragazzino di 13 anni precipita dalla finestra a Fermo: indagini in corso - Questa mattina, intorno alle 07.30, un ragazzino di soli 13 anni è precipitato dalla finestra della propria abitazione, situata al secondo piano di un palazzo nella zona di Salvano a Fermo. L’incident ... 🔗notizie.it