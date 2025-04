Belve gli ospiti della prima puntata del 29 aprile 2025

puntata doveva andare in onda una settimana faCi siamo quasi: martedì 29 aprile 2025 torna Belve. Il programma sarebbe dovuto andare in onda una settimana fa, il 22 aprile, ma la scomparsa del Papa ha cambiato la programmazione. Stando alle indiscrezioni e a quanto scritto su X da Giuseppe Candela ci sarebbero i nomi dei primi ospiti.Il giornalista aveva scritto: “Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta sono gli ospiti della prima puntata di #Belve in onda martedì 22 aprile su Rai2”.Jacobs stesso su Instagram ha postato la foto con la giornalista confermando la data di messa in onda.Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca.ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. 361magazine.com - Belve, gli ospiti della prima puntata del 29 aprile 2025 Leggi su 361magazine.com Ladoveva andare in onda una settimana faCi siamo quasi: martedì 29torna. Il programma sarebbe dovuto andare in onda una settimana fa, il 22, ma la scomparsa del Papa ha cambiato la programmazione. Stando alle indiscrezioni e a quanto scritto su X da Giuseppe Candela ci sarebbero i nomi dei primi.Il giornalista aveva scritto: “Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta sono glidi #in onda martedì 22su Rai2”.Jacobs stesso su Instagram ha postato la foto con la giornalista confermando la data di messa in onda.Tornano i faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo,politica, del costume ecronaca.disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenticonduttrice.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Quando inizia Belve 2025 con Francesca Fagnani: la data della prima puntata e gli ospiti - Belve torna su Rai 2, dalle 21.20, da martedì 22 aprile 2025. Francesca Fagnani nel video promo è con Sabrina Impacciatore, ospite della nuova edizione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Francesca Fagnani torna con Belve, gli ospiti imperdibili della prima puntata - Torna finalmente Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani: la nuova edizione è stata già annunciata e prende il via da martedì 22 aprile 2025. La conduttrice è così pronta a tornare in onda con uno degli show più di successo degli ultimi tempi, in cui i personaggi dello spettacolo, dello sport e della politica si mettono a nudo, svelando che “belva” si sentono. Ma quali sono le “belvate” che ha in programma per noi la Fagnani per la prima puntata? Ci attende una partenza esplosiva. 🔗dilei.it

Belve dal 22 aprile su Rai 2: gli ospiti della prima puntata e tutte le anticipazioni - Francesca Fagnani torna con Belve dal 22 aprile, dopo 5 appuntamenti ci sarà uno spin-off dedicato al crime, dove verranno intervistati presunti assassini o testimoni importanti. Nella prima puntata vedremo: Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e Marcell Jacobs L'articolo Belve dal 22 aprile su Rai 2: gli ospiti della prima puntata e tutte le anticipazioni proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Ne parlano su altre fonti

RAI2 * “BELVE“: «TRA GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA SABRINA IMPACCIATORE, AL VIA LA QUINTA STAGIONE DAL 29 APRILE ORE 21,20; Le anticipazioni e gli ospiti di Belve: chi ci sarà nella puntata del 29 aprile; Sabrina Impacciatore a Belve: “Mi sono sempre sentita un trans”, poi la verità su droghe e sesso con una donna; Francesca Fagnani torna con Belve, gli ospiti imperdibili della prima puntata. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Belve, torna il programma di Francesca Fagnani: la data di inizio, il numero di puntate e gli ospiti della prima serata - Torna Belve. Dopo il rinvio del debutto per la morte di Papa Francesco, Francesca Fagnani è pronta a iniziare il suo 2025 televisivo e prendersi il suo posto su Rai 2. Una nuova ... 🔗msn.com

RAI2 * “BELVE“: «TRA GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA SABRINA IMPACCIATORE, DAL 29 APRILE AL VIA LA QUINTA STAGIONE» - Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle e giunto alla quinta stagione: appuntamento in prima serata, ... 🔗msn.com

Le anticipazioni e gli ospiti di Belve: chi ci sarà nella puntata del 29 aprile - Al via la quinta stagione di «Belve», il programma cult ideato e condotto Francesca Fagnani, da martedì 29 aprile in prima serata, ... 🔗msn.com