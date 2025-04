La serie si focalizza sugli avvenimenti che hanno stravolto le famiglie Aslanbey e Sadoglu

Il nuovo appuntamento con Hercai – Amore e vendetta – in onda stasera alle 21.30 su Real Time – regala grandi rivelazioni e pone le basi per nuove dinamiche tra le famiglie protagoniste. La puntata della serie turca ruota attorno al rapporto interrotto tra Reyyan e Hazar e alle verità che stanno per emergere. In particolare, quelle riguardanti Azize Aslanbey, la matriarca che ha dato il via a una faida che ha seminato morte e risentimento. Hercai, anticipazioni puntata 28 aprile 2025 stasera su Real Time Reyyan (Ebru Sahin) è andata via da Midyat, è ospite di Sükran (Güven Hokna) e Hazar (Serhat Tutumluer) continua a chiederle perdono per non aver detto la verità sulla sua adozione.

