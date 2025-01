Ilnapolista.it - Inler: «A Napoli stavo più in casa a concentrarmi e riposarmi. Mazzarri è scatenato, tattica su tattica»

Leggi su Ilnapolista.it

Il direttore tecnico dell’Udinese, Gokhan, ha concesso una lunga intervista a Radio Serie A per ripercorrere la sua carriera. In particolare,ricorda con molto piacere le esperienze vissute ae a Leicester.: «Benitez curava anche i dettagli dei passaggi»«è una piazza caldissima, vivono per il calcio. Ogni partita è da vincere. Ti puoi preparare fisicamente, ma la cosa più importante è il punto di vista mentale, ogni partita la devi vincere.più in, giocavamo ogni tre giorni con la Champions. Mi preparavo bene».Leggi anche:: «, non mollare. Mi aspettavo un po’ di riconoscenza da De Laurentiis»sue Benitez:«Ho ancora rapporti con loro.su. Vedevamo due sistemi per una partita, è stata una bella esperienza, curava tutto anche i dettagli.