In Trentino, tra alambicchi e remuage

Quando arrivi da Pisoni, la montagna davanti è nera e incombente. I fratelli Pisoni, produttori di grappa e spumante a Pergolese, in provincia di Trento, ti spiegano che è per via della pioggia, caduta in questi giorni. Il breve percorso che porta dalla stazione ferroviaria di Trento alla sede dell’azienda ricorda che chiese e campanili di questi borghi sono diversi, sanno di Mitteleuropa. L’impronta che la lunga dominazione asburgica ha lasciato su questo pezzo d’Italia è incancellabile.A dirlo è anche la fotografia a grandezza naturale, appesa alla parete di una grotta. È una cantina in realtà, un tunnel scavato nella montagna, nella roccia dolomitica, dove lo spumante fa la prima fase di lavorazione, il tiraggio, e la temperatura è sempre uguale tutto l’anno. Giovanissimi, in divisa militare, i fondatori della ditta Giulio e Oreste Pisoni guardano in camera.