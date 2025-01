Sport.quotidiano.net - Holm "I nostri tifosi sono i migliori d’Italia"

LISBONA (Portogallo)Il Bologna saluta la Champions sfiorando il colpaccio in casa dello Sporting e con il terzo risultato utile consecutivo nella competizione, dopo il pareggio con il Benfica e la vittoria sul Borussia. Insomma, lascia l’Europa con la sensazione e la consapevolezza di poterci stare, grazie a un percorso di crescita ancora in corso dopo un impatto che ha tagliato le gambe ai sogni di gloria. Parola di Tommaso Pobega, uno degli elementi più cresciuti e simbolo del percorso del gruppo di Italiano: "molto contento della squadra e del percorso fatto. La nostra crescita, dalla prima all’ultima partita, è netta in termini di personalità, gioco e attitudine, nella capacità di mettere le nostre caratteristiche in campo a prescindere dagli avversari". Questo lascia anche un po’ di amarezza: "Guardando indietro mi rendo conto che abbiamo perso punti che ci avrebbero potuto far gioire ancora di più.