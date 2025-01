Sport.quotidiano.net - Hockey. Bondeno, missione compiuta e playoff scudetto

per mister Pritoni e i suoi ragazzi: l’obbiettivo di sabato scorso era la conquista di un posto nei play off, e così è stato. Mister Pritoni si presenta a Pisa senza l’infortunato Bedani e l’indisponibile Awuah, ma può contare sull’arrivo “last minute” di Andrea Bergamini, sceso dall’aereo poche ore prima. Nel primo incontro, con la capolista HCC Butterfly, Succi porta subito in vantaggio il, poi tre gol in successione dei romani, chiudono il primo quarto di gara. Il secondo quarto non porta nessuna marcatura, mentre nel terzo, è ancora Succi ad andare a segno. Nell’ultimo quarto di gara è capitan Muzzioli a completare la rimonta, con il corner corto che decreta il 3-3 finale. Negli ultimi minuti esordio assoluto tra i pali del giovanissimo Severini, autore di una splendida parata su corner corto avversario, che mantiene il risultato sul pareggio.