Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: 300 - L'alba di un impero, Giovedi 30 Gennaio 2025

30sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "300 - L’di un", un'epica continuazione del celebre "300", con Sullivan Stapleton ed Eva Green. Il film segue le gesta dello stratega ateniese Temistocle, determinato a contrastare l’avanzata dell’imponente esercito persianoto dal semidio Serse. Tra spettacolari battaglie navali e scene di combattimento mozzafiato, il film esplora il coraggio, la strategia e il sacrificio necessari per affrontare un nemico apparentemente invincibile. Visivamente potente e con un'estetica fedele al primo capitolo, questa pellicola promette azione e adrenalina pura.