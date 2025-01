Leggi su Ildenaro.it

Una nuova ricerca condotta dalla Cornell University sfida la consolidata convinzione che iattivi abbianotici che vengono espulsi durante le eruzioni e poi si dissipano nel tempo quando idiventano. I ricercatori hanno utilizzato onde sismiche per identificare cameretichela superficie di seidi varie dimensioni e dormienza all’interno della Cascade Range, che comprende meta’ deidegli Stati Uniti designati dall‘US Geological Survey come “a rischio molto elevato”. Il team ha scoperto che tutti i, compresi quelli, hannotici persistenti e didimensioni. Lo studio, guidato dal ricercatore post-dottorato Guanning Pang, e’ stato pubblicato su Nature Geoscience e scritto in collaborazione con Geoffrey Abers, professore di scienze geologiche.