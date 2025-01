Movieplayer.it - Gaffe in diretta a UnoMattina, l'ospite: "Speriamo non invecchi l'uccello"

Massimiliano Ossini protagonista di una battuta con allusione esplicita: l'lo mette in imbarazzo nella puntata di Uno Mattina. Anche i programmi del mattino possono avere i loro doppi sensi. Anzi, il siparietto andato in onda a Uno Mattina è stato tutt'altro che un doppio senso. Nella puntata di ieri infatti, mercoledì 29 gennaio, Massimiliano Ossini è stato protagonista suo malgrado di un siparietto imprevisto e imbarazzante. Uno Mattina: ladel programma di Rai 1, l'immunologo Claudio Franceschi per parlare di "ageotipi" e degli effetti dell'infiammazione sul corpo. La tesi di fondo era che alcuni organi possono subire un processo diamento precoce rispetto agli altri; così, nello stesso organismo, potrebbero convivere organi più vecchi di altri. .