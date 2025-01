361magazine.com - Fedez, la mamma rompe il silenzio dopo le rivelazioni di Corona

Una breve dichiarazione sui socialDi ora in ora crescono sempre più i dettagli su quanto ha raccontato Fabriziosue Chiara Ferragni. Tatiana, ovvero Annamaria Berrinzaghidel cantante ha rotto il.Sui social un utente ha chiesto come mai la madre non parlasse. Così la donna ha subito risposto: “Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”.La donna è anche manager die ha sempre preso le difese dell’uomo.la rottura di un anno fa, aveva detto: “In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”.Inizialmente sembra solo una rottura temporanea, preludio invece alla separazione, a una battaglia legale ai loro problemi messi in pasto al pubblicola puntata di Falsissimo di