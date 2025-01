Evolio Expo, Frulli "Doveroso per Fiera del Levante aiutare aziende"

Leggi su Unlimitednews.it

BARI (ITALPRESS) – “Èper noi di Nuovadelledel territorio a proporre i propri prodotti. L’olio extravergine di oliva rappresenta l’eccellenza della produzione pugliese, non a caso noi siamo il 50% della produzione nazionale e dunque erasoprattutto partire da questaspecializzata che in poco tempo ha riunito oltre 160 espositori, con stakeholder nazionali e internazionali, qui presenti non solo per parlare di olio in termini commerciali, ma anche di quello che è il valore dell’olio come prodotto, dal punto di vista sia culturale, sia alimentare. Abbiamo avuto l’opportunità di avere subito una grande collaborazione grazie a Senaf, a cui abbiamo affidato l’organizzazione, degli stakeholder più importanti. Per noi questo è l’anno 0.