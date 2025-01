Iodonna.it - Con pietre preziose, d'oro o d'argento, di perle o charms, l'importante è che sia lunga. I look della Primavera non potranno fare a meno di una collana extra long

Leggi su Iodonna.it

Minimo sforzo, massima resa. L’eterno dilemma che accomuna gli armadi di innumerevoli fashioniste è sempre lo stesso. Come vestirsi bene e in modo elegante tutti i giorni? La risposta a questa domanda non dipende solo dai singoli capi e dal modo in cui vengono abbinati, ma molto ha a checon gli accessori che accompagnano gli ensemble. Una differenza sostanziale la potrebbe, ad esempio, l’aggiunta di unadonna. Come rendere originale anche il più classico maglioncino: 5 abbinamenti X D’oro o d’, con, pendenti o di, il colliersi rivela l’elemento tutt’altro che secondario capace di elevare e rivoluzionare ogni outfit.