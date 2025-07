Vlahovic-Juventus è rottura | Inter alla finestra Operazione non impossibile

Dusan Vlahovic e la Juventus sembrano ormai ai titoli di coda, con il serbo desideroso di cambiare aria e l'Inter che rimane alla finestra come possibile destinazione. La rottura tra l’attaccante e i bianconeri si fa sempre più concreta, alimentando voci di un’operazione tutt’altro che impossibile. Ora, le prossime settimane saranno decisive: la partita è aperta e nessuno può ancora dare per scontato il finale.

Dusan Vlahovic e la Juventus sono ai ferri corti. Per il serbo e la società torinese non vi è futuro, con l’attaccante che ha chiaramente espresso la sua intenzione di non proseguire l’avventura in bianconero. Sponda società il malumore non è comunque troppo, ma a destare preoccupazione sono le condizioni dell’addio dettate, anzi, imposte, dal numero 9, nonché la possibilità emersa di un futuro all’ Inter, che farebbe infuriare non poco i vertici e la piazza. Vlahovic-Inter: operazione possibile?. L’attaccante ha in pugno la società bianconera. Come riportato dal Corriere dello Sport, Vlahovic ha fatto sapere come il suo programma sia quello di restare alla Juventus in questa stagione così da percepire comunque i 12 milioni come da accordi di contratto, salvo poi non rinnovare con i bianconeri e andare in scadenza nell’estate del 2026, così da essere libero di potersi accasare nella realtà da lui ritenuta migliore per il proprio futuro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it