Tour de France 2025 Mathieu Van der Poel | Volevo vincere in giallo ma Pogacar è troppo forte

Il Tour de France 2025 si tinge di emozioni e sorprese: Mathieu Van der Poel aveva sognato la doppietta, ma Tadej Pogacar ha decisamente scritto la sua storia con un trionfo inaspettato. La corsa per il giallo si fa più incerta e avvincente, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. I rimpianti di Van der Poel…

Non riesce la doppietta a Mathieu Van der Poel al Tour de France 2025. L’olandese manca la vittoria in maglia gialla sul traguardo di Rouen, dovendo inchinarsi allo sprint ad un clamoroso Tadej Pogacar, che ha festeggiato così la centesima vittoria della carriera. Il corridore della Alpecin-Deceunick, però, conserva ancora il simbolo del primato e domani potrà comunque correre la cronometro di Caen in giallo. I rimpianti di Van der Poel nell’intervista di fine tappa, ma anche il riconoscimento per i meriti dell’avversario: “ Mi sarebbe piaciuto vincere in maglia gialla, ma Tadej era troppo forte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, Mathieu Van der Poel: “Volevo vincere in giallo, ma Pogacar è troppo forte”

