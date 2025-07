Lotito ricoverato lui minimizza | Solo accertamenti sono le maledizioni che mi mandano

Claudio Lotito, il presidente della Lazio, è stato ricoverato in ospedale, ma lui stessa minimizza la situazione dichiarando: «Solo accertamenti, sono le maledizioni che mi mandano». Un pomeriggio di preoccupazione ha attraversato il mondo del calcio italiano, alimentata dalla sua nota riservatezza. Le sue condizioni, seppur ancora poco chiare, continuano a essere al centro dell’attenzione, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Le ultime novità sulle condizioni del presidente della Lazio Un pomeriggio di apprensione ha preoccupato il calcio italiano, con al centro una delle sue figure più influenti e discusse: Claudio Lotito. La notizia, diffusasi rapidamente nel pomeriggio, parlava di un ricovero d'urgenza per il

