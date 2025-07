Nonge Kocaelispor | ufficiale il suo trasferimento in Turchia! Il comunicato con tutti i dettagli retroscena sulla percentuale della Juventus – FOTO

Con grande entusiasmo, il Kocaelispor annuncia ufficialmente l'acquisto di Joseph Nonge Boende dalla Juventus Next Gen. Un trasferimento che apre nuove prospettive per il talentuoso centrocampista, con la Juventus che conserva il 50% sulla futura rivendita. Questa operazione segna un importante passo per entrambe le parti, arricchendo il panorama calcistico turco e italiano. Scopri tutti i retroscena e i dettagli di questa trattativa emozionante.

Nonge Kocaelispor: è stato ufficializzato il suo trasferimento in Turchia! La Juventus mantiene una percentuale, tutti i dettagli – FOTO. Attraverso i propri canali ufficiali, il Kocaelispor ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Joseph Nonge Boende dalla Juventus Next Gen, che mantiene il 50% sulla futura rivendita del centrocampista. Joseph Nonge Boende ile kulübümüz aras?nda 2027-2028 sezonu sonuna kadar 3 y?ll?k sözle?me imzalanm??t?r.?? Camiam?za ho? geldin Nonge!?? #DurmaKo?Zaferlere pic.twitter.coma1c7PiyoeD — Kocaelispor (@Kocaelispor) July 8, 2025 COMUNICATO – «È stato firmato un contratto triennale tra Joseph Nonge Boende e il nostro club, fino alla fine della stagione 2027-2028.

In questa notizia si parla di: kocaelispor - nonge - trasferimento - turchia

Juventus Next Gen, Nonge saluta definitivamente i bianconeri! Sarà un nuovo giocatore del Kocaelispor: visite mediche e tutti i dettagli nel comunicato ufficiale - La Juventus Next Gen dice addio a Joseph Nonge Boende, che approda ufficialmente al Kocaelispor. Dopo un percorso ricco di emozioni e sfide, il talentuoso centrocampista si prepara a nuove avventure in Turchia.

