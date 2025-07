Lascia il figlio nell'auto al sole per andare dall'estetista il bimbo muore di caldo | la tragedia negli USA

Una tragedia che scuote le coscienze: negli USA, una madre 20enne è accusata di aver lasciato i suoi figli in auto sotto il sole, causando la morte di Amillio, un bambino di pochi mesi. Un gesto che ha portato alla perdita di una vita innocente e solleva importanti quesiti sulla sicurezza e la responsabilità genitoriale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda dolorosa e riflettere sulle implicazioni di un gesto fatale.

A Bakersfield (USA), una madre 20enne è accusata di omicidio colposo per aver lasciato i figli piccoli in auto sotto il sole mentre era dal medico estetico. Il più piccolo, Amillio, è morto per il caldo. Il fratellino è salvo. La donna si dichiara non colpevole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: auto - sole - caldo - lascia

