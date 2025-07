Vergiate incidente tra auto e moto sul Sempione | morto 19enne

Tragedia a Vergiate, in provincia di Varese, dove un incidente tra auto e moto sul Sempione ha causato la morte di un 19enne. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma le conseguenze sono devastanti. Mentre i carabinieri indagano sulle cause, il cuore della comunità si stringe attorno alla famiglia del giovane scomparso. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa drammatica vicenda.

Vergiate (Varese), 8 luglio 2025 – Un ragazzo di 19 anni è morto nel pomeriggio fi oggi, martedì 8 luglio, in seguito a un incidente stradal e avvenuto a Vergiate, in provincia di Varese, lungo la Statale del Sempione. Il 19enne era in sella a una moto Kawasaki che per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si è scontrata contro una Bmw. Il 65enne alla guida dell'auto è uscito illeso dalla scontro. Le condizioni del giovane motociclista residente a Gallarate, al contrario, sono apparse immediatamente molto gravi. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale a Gallarate dall'elisoccorso ma è morto poco dopo l'arrivo in Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vergiate, incidente tra auto e moto sul Sempione: morto 19enne

In questa notizia si parla di: vergiate - incidente - auto - moto

LUINO - Il Comune di Luino informa: Domenica 15 giugno 2025 dalle 9.00 - In centro città si disputa la "Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori". Manifestazione organizzata dal Club Varese Auto Moto Storiche (VAMS). Vai su Facebook

Vergiate, incidente tra auto e moto sul Sempione: morto 19enne; Incidente sul Sempione a Vergiate, motociclista 19enne gravissimo; Vergiate: scontro fra auto e moto. Muore 19enne.

Vergiate, incidente tra auto e moto sul Sempione: morto 19enne - Il ragazzo era in sella a una Kawasaki che si è scontrata con una Bmw, guidata da un 65enne rimasto illeso. Scrive ilgiorno.it

È morto 19enne di Gallarate coinvolto con la sua moto nell’incidente a Vergiate - Troppo gravi le conseguenze dell'impatto del giovane motociclista contro un'auto lungo il Sempione a Vergiate. Come scrive varesenews.it