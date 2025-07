Dazi Trump | L' Unione europea ci sta trattando bene entro due giorni la lettera

Il mondo commerciale tra Trump e l’Unione Europea si fa sempre più acceso, con nuovi dettagli che emergono sulla futura tariffa. Entro due giorni, il presidente americano invierà una lettera con le percentuali di dazio previste sui Paesi Ue, promettendo un impatto positivo per l’Italia e un flusso di denaro che potrebbe riaccendere l’economia nazionale. La partita è aperta: cosa riserverà il futuro?

Il presidente dice che nel documento preciserà quale sarà la percentuale che sarà applicata sui Paesi Ue. E annuncia: "Nel nostro Paese entrerà tanto denaro". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Trump: "L'Unione europea ci sta trattando bene, entro due giorni la lettera"

