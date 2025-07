wimbledon amanda anisimova supera pavlyuchenkova e approda in semifinale

Wimbledon regala emozioni intense e sorprese memorabili, e questa volta si tinge di rosa grazie a Amanda Anisimova. La giovane statunitense ha scritto un nuovo capitolo di successo nel suo percorso nel torneo, superando la russa Pavlyuchenkova e conquistando così un posto tra le migliori quattro del Grande Slam. Con determinazione e talento, ora affronterà la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, in una semifinale da non perdere.

La statunitense Amanda Anisimova continua il suo eccellente percorso nel terzo Slam stagionale. Nell'incontro valevole per i quarti di finale del torneo di Wimbledon la testa di serie numero 13 supera 6-1 7-6(9) la russa Anastasia Pavlyuchenkova e approda in semifinale, turno in cui affronterà la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. L'americana inizia il match con il break a 30 dell'1-0, difende il suo servizio per il 2-0 e scappa sul 3-0 pesando strappando il servizio all'avversaria per la seconda volta. La statunitense annulla nuovamente palla break prima di salire 4-0, la russa riesce finalmente a sbloccarsi con il punto del 4-1 ottenuto a 30 sul colpo fuori misura della rivale.