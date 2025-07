Trump | Nessuna proroga per la scadenza del primo agosto sui dazi

Donald Trump ha chiarito su Truth che non ci sarà nessuna proroga per la scadenza del primo agosto riguardo ai nuovi dazi, dopo aver segnalato una possibile flessibilità. La decisione, comunicata attraverso lettere inviate a diversi Paesi, segna un passo deciso nelle politiche commerciali degli Stati Uniti. Questa scelta potrebbe avere ripercussioni significative sui mercati globali, lasciando imprevedibilità e tensioni ai vertici delle relazioni internazionali.

Donald Trump ha precisato su Truth che non estenderà la scadenza del primo agosto per l'entrata in vigore dei nuovi dazi annunciati per una quindicina di Paesi, dopo aver segnalato ieri una possible flessibilità. "Come da lettere inviate ieri a vari Paesi, oltre alle lettere che saranno inviate oggi, domani e per il prossimo breve periodo - ha scritto su Truth - il pagamento delle tariffe inizierà. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "Nessuna proroga per la scadenza del primo agosto sui dazi"

Trump non pensa di estendere scadenza del 9 luglio su dazi - Donald Trump non intende estendere la scadenza del 9 luglio per la pausa dei dazi, lasciando incertezza sul futuro delle negoziazioni commerciali con il Giappone.

