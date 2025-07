AEW | Possibili apparizioni a sorpresa ad All In questo sabato e a Supercard of Honor

Preparatevi a un weekend di pura adrenalina nel mondo del wrestling! Con ROH Supercard of Honor venerdì e AEW All In sabato, l’attenzione si concentra sui possibili cameo a sorpresa che potranno infiammare gli eventi. Star come Sting, Bryan Danielson e Ric Flair sono pronti a sorprendere i fan con apparizioni imprevedibili. La suspense è alle stelle: chi potrebbe fare il suo ingresso inaspettato? Restate sintonizzati per scoprire tutte le emozioni che ci riserva questo weekend imperdibile!

ROH Supercard of Honor e AEW All In pronti ad accendere il weekend. La settimana di AEW All In è finalmente arrivata. Con ROH Supercard of Honor in programma venerdì e AEW All In sabato, cresce naturalmente la curiosità sui possibili cameo durante gli eventi. Le star AEW presenti per firmacopie e apparizioni. Sting, Bryan Danielson, Ric Flair, Jake Roberts, Big Boom AJ e Big Justice, insieme a Paul Wight e altri talenti sotto contratto con la AEW, saranno in città per sessioni di autografi. Alcuni di loro lavoreranno anche agli eventi. Le leggende del wrestling a Starrcast. Diverse leggende inattive come Kevin Von Erich, Dory Funk Jr, John Layfield, Mark Henry e Tito Santana parteciperanno allo Starrcast.

