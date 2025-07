Arrestato per la strage è in fuga in Italia | la scoperta degli investigatori

Dopo settimane di indagini, gli investigatori hanno rintracciato la giovane donna legata sentimentalmente ad Andrea Cavallari durante i tragici eventi della strage 232. La sua presenza nel territorio modenese e l’assenza di coinvolgimento nella fuga del 26enne evaso a luglio hanno rappresentato un punto di svolta. La scoperta apre nuove piste e solleva importanti interrogativi sulla rete di relazioni e motivazioni dietro questa intricata vicenda.

È stata rintracciata nelle scorse ore la giovane donna con cui Andrea Cavallari aveva avuto una relazione sentimentale all’epoca dei fatti per cui è stato condannato. La ragazza, secondo quanto accertato dagli investigatori, si trova regolarmente al lavoro nel territorio modenese e non risulterebbe coinvolta nella fuga del 26enne, evaso lo scorso 3 luglio a Bologna. L’attenzione degli inquirenti si era concentrata su di lei dopo che i genitori di Cavallari, sentiti dalla polizia penitenziaria, avevano fatto riferimento a un possibile incontro tra il figlio e una sua ex fidanzata. La pista sentimentale era parsa inizialmente una delle più solide da seguire per rintracciare il giovane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Arrestato per la strage, è in fuga in Italia: la scoperta degli investigatori

