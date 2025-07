Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito | Il trailer!

Preparati a tornare nel mondo mozzafiato di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con il nuovo capitolo “Il Castello dell’Infinito”. Dopo il successo delle stagioni e gli appassionati di tutto il mondo, Sony Pictures ha svelato il trailer ufficiale, annunciando l’arrivo al cinema dall’11 settembre 2025. Non perdere questa emozionante avventura che promette azione, emozioni e colpi di scena senza precedenti. La saga più amata dell’anime sta per tornare… e tu non vorrai perdertela!

La saga anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è pronta per tornare al cinema con il nuovo capitolo “ Il Castello dell’infinito “. Nel primo pomeriggio odierno Sony Pictures ha svelato il trailer ufficiale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito, nuovo atteso capitolo della saga anime ispirata alla serie manga di Koyoharu Gotoge. Il nuovo capitolo porterà sul grande schermo ( al cinema a partire dall’11 settembre 2025 ) l’ennesima avventura del giovane cacciatore di demoni “Tanjiro Kamado“, questa volta alle prese con lo scontro che segnerà per sempre la battaglia infinita tra la Demon Slayer Corps ed i famelici demoni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito | Il trailer!

