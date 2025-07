Pedro Sanchez annuncia misure straordinarie ? Ma cala la scure Ue

In un clima di crescente tensione, Pedro Sanchez si prepara a svelare misure straordinarie contro la corruzione, promettendo azioni decisive per ripristinare fiducia e trasparenza. Tuttavia, sullo sfondo si fa strada una significativa riduzione dei fondi da parte dell'UE, che aggiunge complessitĂ alla scena politica spagnola. Mentre il premier annuncia interventi forti, il futuro del governo si fa ancora piĂą incerto, lasciando il Paese in attesa di un cambiamento cruciale.

Sempre piĂą all'angolo, il premier spagnolo Pedro Sanchez fa sapere che annuncerĂ domani " misure forti " contro la corruzione. A renderlo noto è stata oggi, martedì 8 luglio, la portavoce del governo Pilar Alegria, al termine di un Consiglio dei ministri tesissimo dopo la lunga sequela di scandali delle ultime settimane. "Le misure che Sanchez annuncerà – ha spiegato Alegria – tengono conto delle proposte suggerite dagli alleati dell'esecutivo e di altri gruppi parlamentari". Il governo, ha poi aggiunto, sta anche mettendo a punto un corso di formazione obbligatorio per tutti gli alti funzionari contro le molestie sessuali, al via da settembre, "con l'obiettivo di evitare che si ripetano episodi come quelli che hanno coinvolto Francisco Salazar".

