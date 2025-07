Pagelle Tour de France 2025 tappa di oggi | Tadej Pogacar trionfa da fuoriclasse ma occhio a Vingegaard

La quarta tappa del Tour de France 2025 si è conclusa con un trionfo strepitoso di Tadej Pogacar, che si conferma un fuoriclasse indiscusso. La sua determinazione e il lavoro impeccabile della UAE Team Emirates – XRG hanno portato alla vittoria in modo meritato, lasciando il pubblico senza fiato. Ma attenzione: i giochi sono ancora aperti e domani ci attende un altro test cruciale per capire chi dominerà questa edizione.

PAGELLE QUARTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Tadej Pogacar, voto 10: la voleva a tutti i costi. Il lavoro della UAE Team Emirates – XRG ha fatto capire che il campione del mondo puntava questa tappa, cercava in ogni modo la vittoria numero 100 in quel di Rouen. Non poteva sbagliare e non l’ha fatto: prima ha attaccato, trovandosi Vingegaard a ruota, poi ha dominato la volata battendo Mathieu van der Poel. Domani altro test importantissimo per il fuoriclasse sloveno. Mathieu van der Poel, voto 7: oggi più che a Boulogne-sur-Mer doveva essere la sua tappa, ma questa volta la Maglia Gialla è uscita sconfitta nel testa a testa con il campione del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it