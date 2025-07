Secondo la scienza questo è il numero di passi che devi fare per allungarti la vita

Secondo recenti studi, 232 passi al giorno sono il numero magico per migliorare la tua longevità. La camminata, esercizio semplice e accessibile, si conferma un alleato potente per la salute, ma quale è la distanza ideale? Scopriamo come ottenere il massimo beneficio con sette varianti stimolanti e i numeri che potrebbero davvero salvare la vita. Perché non è mai troppo tardi per iniziare a camminare verso una vita più lunga e sana.

La camminata è l'esercizio più accessibile e sicuro, ma per anni il mito dei "10.000 passi al giorno" ha dominato fitness tracker e app. Oggi, ricerche scientifiche offrono indicazioni precise sulla distanza quotidiana ideale per ridurre il rischio di mortalità e potenziare la salute. Camminare fa bene: 7 varianti stimolanti per ottimizzare i benefici. Quanti passi al giorno? I numeri che salvano la vita. Uno studio congiunto della Central South University e della Yale University School of Medicine, pubblicato su BMC Public Health, rivela dati inequivocabili: 250 passi al giorno massimizzano la sopravvivenza globale, riducendo del 9% il rischio di mortalità per tutte le cause.

