Mercato Inter incontro in sede con l’Empoli | ecco il nome sul tavolo

Il mercato dell’Inter continua a scaldarsi: oggi in sede si è svolto un incontro con l’Empoli, e il nome al centro delle discussioni potrebbe segnare una svolta. Si tratta di un’operazione in uscita che tiene con il fiato sospeso i tifosi nerazzurri, in una sessione estiva ricca di colpi e strategie mirate. Restate con noi per scoprire i dettagli di questa trattativa che potrebbe cambiare le carte in tavola.

delle discussioni! Si tratta di un'operazione in uscita. I dirigenti del mercato Inter continuano a essere protagonisti di una sessione estiva molto attiva, dopo aver già sfruttato al meglio la finestra di calciomercato precedente al Mondiale per Club, che ha visto la squadra di Cristian Chivu eliminata agli ottavi di finale dal Fluminense. La società di Viale della Liberazione ha messo a segno degli importanti colpi, tra cui gli arrivi del centrocampista Petar Sucic, dell'esterno Luis Henrique e del giovane attaccante francese Ange-Yoan Bonny.

