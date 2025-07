Vela Nicolò Renna e Marta Maggetti restano in zona qualificazione per la Medal Series ai Mondiali iQFoil

Vela, emozioni e sfide ai Mondiali iQFoil di Aarhus: Nicol242 Renna e Marta Maggetti mantengono vive le speranze di qualificazione per la Medal Series. Dopo una giornata di attesa, il vento ha preso il sopravvento regalando un pomeriggio ricco di adrenalina con cinque intense regate di Slalom e coinvolgenti prove di Course Race. Buona giornata in cui gli atleti hanno dimostrato grinta e determinazione, alimentando l’entusiasmo di tifosi e appassionati.

Dopo la calma piatta di ieri, in cui il vento leggero ha annullato tutte le regate in programma, quest’oggi è andata in scena nella baia di Aarhus la terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di iQFoil, la classe olimpica del windsurf. Day-3 con un pomeriggio molto intenso, in cui si sono disputati cinque Slalom per entrambe le flotte femminili, mentre gli uomini si sono cimentati sia nel format Course Race che negli Slalom. Buona giornata in campo maschile per la stella azzurra Nicolò Renna, che ha ottenuto un quinto posto nella Course Race di fine programma mettendo a referto in precedenza uno score di 17-9-1 negli Slalom della flotta gialla e attestandosi in quarta posizione assoluta nella generale con 26 punti netti, a -11 dal leader francese Tom Arnoux, -7 dall’olandese Kiran Badloe e -2 dall’altro transalpino Nicolas Goyard. 🔗 Leggi su Oasport.it