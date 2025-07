Claudio Lotito in ospedale per controlli | Nessun malore chi mi manda maledizioni dovrà sopportarmi ancora a lungo

Claudio Lotito, noto per la sua personalità deciso e ironica, è stato recentemente ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma per semplici controlli, rassicurando tutti sulle sue buone condizioni di salute. Nessun malore: solo attenzione alla sua salute, come sempre. Chi mi manda maledizioni dovrà sopportarmi ancora a lungo, perché la sua energia e determinazione sono più vive che mai. E così, con un sorriso, si torna alla quotidianità.

«In merito alle notizie circolate nel pomeriggio, si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore ». Lo precisa in una nota lo staff del senatore azzurro e patron della Lazio. «Con la consueta ironia - viene ancora. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Claudio Lotito in ospedale per controlli: "Nessun malore, chi mi manda maledizioni dovrà sopportarmi ancora a lungo"

In questa notizia si parla di: claudio - lotito - malore - ospedale

Malore per Claudio Lotito: il presidente della Lazio ricoverato al Gemelli - Ore di apprensione scuotono il mondo sportivo e politico: Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un malore.

Lazio, paura per Claudio Lotito: malore per il presidente, trasportato in ospedale per accertamenti https://oggisportnotizie.it/2025/07/lotito-malore-ricoverato/… Vai su X

«Ho mal di testa»: Martina muore a 22 anni per un malore in palestra davanti al fidanzato Vai su Facebook

Malore per Claudio Lotito: il presidente della Lazio è in ospedale; Malore per Claudio Lotito, è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma; Lazio, Lotito ricoverato al Gemelli dopo un malore.

Lotito: “Ma quale malore, in ospedale per accertamenti” - Lotito smentisce a LaPresse di aver avuto un malore. Lo riporta msn.com

Pagina 2 | Lotito ricoverato, Lazio in apprensione: malore, accertamenti in ospedale - Così il senatore e presidente della Lazio, Claudio Lotito, al telefono con LaPresse ha commentato le notizie secondo cui sarebbe stato r ... Da tuttosport.com