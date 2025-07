Osimhen Galatasaray in Italia per trattare? Di Marzio | Nessun appuntamento

Ore caldissime sul fronte Osimhen: il nigeriano ha scelto il Galatasaray dopo aver rifiutato un'offerta da 40 milioni all’anno dall’Al Hilal. Tuttavia, le trattative con il club turco sono ancora in fase embrionale e nessun appuntamento ufficiale è stato confermato. De Laurentiis resta irremovibile sulla clausola da 75 milioni, ma i prossimi giorni saranno cruciali per trovare una soluzione condivisa. In tal senso, si vocifera che i...

Sono ore caldissime sul fronte Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha scelto il Galatasaray, dopo aver rifiutato l’offerta monstre (da 40 milioni a stagione) dall’Al Hilal. Il turco, tuttavia, n on pare intenzionato a pagare al Napoli la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. De Laurentiis, dal canto suo, non vuole fare sconti a nessuno, ma è necessario trovare la giusta quadra per risolvere la telenovela. In tal senso, si vocifera che i vertici della compagine di Istanbul starebbero volando in direzione Italia per cercare di capire se vi sono margini per trattare. Le ultime di Di Marzio sul futuro di Osimhen. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Osimhen, Galatasaray in Italia per trattare? Di Marzio: “Nessun appuntamento”

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - italia - trattare

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Ieri si parlava di un probabile ritorno di Victor Osimhen, e subito il Galatasaray ha rilanciato la sua offerta… Il problema è che l’ha fatta solo per convincere il calciatore, Victor non vuole giocare in Turchia, allora il Gala gli ha offerto un contratto di 16 milioni di e Vai su Facebook

Osimhen spinge per il Galatasaray: Napoli tratta, ore decisive; Osimhen, blitz in Italia del vicepresidente del Galatasaray: la situazione – Mediaset; Asse Osimhen-Galatasaray, il presidente vola in Italia per provare a chiudere.

Osimhen spinge per il Galatasaray: Napoli tratta, ore decisive - Il Napoli aspetta offerte concrete: clausola da 75 milioni o si valuta pagamento in rate. Secondo stylo24.it

Mercato Juve, mossa a sorpresa del Galatasaray per l’attaccante del Napoli: il vicepresidente è in viaggio verso l’Italia! Cosa sta accadendo - Mercato Juve, mossa a sorpresa del Galatasaray per l’attaccante del Napoli: ci sono importanti novità Il Galatasaray è in viaggio verso l’Italia per cercare di chiudere l’affare che riguarda Victor Os ... Si legge su juventusnews24.com