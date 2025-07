Strage Corinaldo si cerca ancora Andrea Cavallari evaso Rintracciata la ex | non c’entra con la fuga

Le autorità sono sulle tracce di Andrea Cavallari, il giovane evaso dopo il permesso di partecipare alla laurea. La sua fuga, avvenuta tra Emilia e Romagna, ha acceso un’attenzione crescente: si sospetta un aiuto esterno. Le ricerche intensificate cercano di svelare il mistero dietro la sua sparizione e di garantire giustizia per tutte le vittime della strage di Corinaldo. La caccia continua, nel tentativo di ricostruire ogni dettaglio.

Le ricerche della Polizia Penitenziaria si concentrano tra l’Emilia e la Romagna, per rintracciare Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo, evaso giovedì scorso. Il giovane non ha fatto rientro nel carcere della Dozza di Bologna dopo aver ottenuto un permesso per partecipare alla cerimonia di laurea. Gli inquirenti sospettano che Cavallari non abbia agito solo ma che sia stato aiutato da un amico, su cui si stanno concentrando le indagini. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per favoreggiamento, oltre a quello per evasione, al momento contro ignoti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Corinaldo, si cerca ancora Andrea Cavallari evaso. Rintracciata la ex: non c’entra con la fuga

Strage alla Lanterna Azzurra, Cavallari evade dopo la laurea. Gli era stato concesso il beneficio di uscire dal carcere di Bologna senza scorta - Un'auto dichiarazione sincera, quella di Cavallari, che dopo aver evaso la legge si confronta con il passato e il futuro.

È stata localizzata l'ex fidanzata di Andrea Cavallari, 26 anni, il giovane evaso dopo la laurea e condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo. La ragazza era regolarmente al lavoro e risulta estranea alla fuga, non aveva contatti da tempo con il 26enn

Andrea Cavallari, evaso dopo la laurea, potrebbe essere già all'estero con la fidanzata

Andrea Cavallari evaso, ultime notizie. Indagine per favoreggiamento, chi l'ha aiutato a fuggire? - Gli accertamenti riguardano la rete di amici ed ex carcerati che il 26enne condannato per la strage di Corinaldo avrebbe conosciuto in questi anni.

Evaso dopo la laurea, diffusa una foto di Andrea Cavallari. Rintracciata la fidanzata, sarebbe estranea alla vicenda - La Procura di Bologna ha autorizzato la diffusione di una foto recente di Andrea Cavallari, 26enne evaso dal 3 luglio, dopo essersi laureato in Scienze Giuridiche.