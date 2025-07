Paura a Pietrasanta bambino investito da un’auto | portato al Meyer in elicottero

Una giornata di paura e preoccupazione a Pietrasanta, dove un bambino di 12 anni è stato travolto da un’auto in via Tremaiola, portato d’urgenza al Meyer in elicottero. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in un rapido recupero. La vicenda solleva ancora una volta l’importanza della sicurezza sulle strade e della vigilanza costante, perché la protezione dei nostri giovani è un impegno che riguarda tutti noi.

Pietrasanta (Lucca), 8 luglio 2025 – Paura a Pietrasanta. Nel pomeriggio di martedì 8 giugno un bambino di 12 anni è stato investito da un’auto in via Tremaiola. L’allarme al 112 è arrivato alle 17:42. Sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori del 118. In base alle prime informazioni il bimbo ha riportato un trauma cranico ma per fortuna è sempre stato cosciente. I sanitari del 118 dopo averlo stabilizzato e dopo avergli fornito le prime cure lo hanno trasferito su Pegaso 3. Il bambino è stato quindi portato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso, per dinamica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paura a Pietrasanta, bambino investito da un’auto: portato al Meyer in elicottero

In questa notizia si parla di: pietrasanta - bambino - investito - auto

Paura a Pietrasanta, bambino investito da un’auto: portato al Meyer in elicottero; Bimbo di 12 anni travolto da un’auto a Pietrasanta: in elisoccorso al Meyer; Travolto da un’auto, bimbo gravissimo al Meyer.

Bimbo di 12 anni travolto da un’auto a Pietrasanta: in elisoccorso al Meyer - È successo poco prima delle 18 in via Tremaiola: sempre cosciente il piccolo non dovrebbe correre pericolo di vita ... luccaindiretta.it scrive

Travolta da un’auto 24enne finisce in ospedale - L'incidente poco prima delle 5 del mattino in via Roma a Pietrasanta. Lo riporta luccaindiretta.it