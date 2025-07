Piantedosi atterra in Libia e viene respinto dalle autorità | Ingresso illegale nel Paese

Piantedosi atterra in Libia, ma viene respinto dalle autorità locali per ingresso illegale, segnando un gesto senza precedenti all'aeroporto di Benina. Il responsabile del Viminale e il suo team sono stati dichiarati «persone non grate» e rimandati indietro, suscitando polemiche e riflessioni sulla gestione delle frontiere e delle relazioni diplomatiche. Un episodio che apre nuovi scenari nel delicato equilibrio delle politiche migratorie e internazionali.

