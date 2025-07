FC 25 1 3 gioc TOTS MF Vincitore RTTF 93+ a scelta

Se sei un appassionato di FIFA FC 25, non perdere l’occasione di mettere alla prova le tue abilità con le nuove SBC! Completa le sfide e ottieni premi esclusivi, tra cui giocatori TOTS, vincitori RTTF da 93+ a tua scelta, e molto altro. Con soli due passaggi, potrai arricchire la tua rosa e ottenere ricompense imperdibili. Prepara la tua squadra e sfida te stesso prima della scadenza del 15 luglio!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare la nuova sfida 13 gioc. TOTSMFVincitore RTTF 93+ a scelta Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon 13 gioc. TOTSMFVincitore RTTF 93+ a scelta. Numero sfide: 2. Premio: 13 gioc. TOTSMFVincitore RTTF 93+ a scelta. Ripetibile NO. Scadenza: 15 luglio. Rosa con valutazione 87. Premio: 1x Gold Pack Valutazione squadra: min 87. Rosa con valutazione 86. Premio: 1x Small Electrum Players Pack Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 86. Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate Team For The Club Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com