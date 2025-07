La sfiducia a von der Leyen spacca i partiti in Ue | dai Socialisti a Ecr ecco chi si divide Ursula salva ‘grazie’ alla destra

La sfiducia a Ursula von der Leyen sta scuotendo i partiti europei, dai socialisti a ECR, svelando profonde divisioni tra le forze politiche dell’UE. Un voto che potrebbe segnare una svolta, rivelando le tensioni e le fragilità di una leadership sotto pressione. Il 10 luglio sarà un momento decisivo: scopriamo insieme chi si schiererà contro e chi invece le resta fedele in questa intricata partita politica.

Il voto di censura a Ursula von der Leyen si è trasformato in una enorme resa dei conti tra i banchi dell'Eurocamera. Se la sfiducia alla presidente della Commissione, per la quale servono i voti dei due terzi degli eurodeputati presenti, sembra un'ipotesi irrealistica, il voto del 10 luglio mostrerà la debolezza della sua leadership, della sua maggioranza e anche fratture, di diverso grado, all'interno della famiglie europee. Tanto che, alla fine, a salvare veramente la poltrona della politica tedesca non saranno i suoi alleati, ma coloro che questa mozione l'hanno presentata: pur di non votare una proposta dell' estrema destra, in molti tra centristi e sinistra si tureranno il naso.

