Orbetello principio di incendio in ospedale attivate le procedure di sicurezza

Un principio di incendio all’ospedale di Orbetello ha messo in moto le procedure di emergenza, sottolineando l'importanza delle misure di sicurezza in strutture critiche. La tempestiva risposta delle squadre ha evitato conseguenze più gravi, ma l'incidente solleva ancora una volta il tema della prevenzione e della gestione dei rischi nei luoghi sanitari. L'intervento rapido dimostra come la prontezza possa fare la differenza in situazioni di emergenza, proteggendo vite umane e beni preziosi.

Orbetello (Grosseto), 8 luglio 2025 – Emergenza sicurezza per un principio di incendio nella mattina di martedì 8 luglio in Ospedale, nel presidio che ha sede alla Madonnella ad Orbetello Scalo. A seguito del surriscaldamento di una batteria all'interno di un locale tecnico del presidio ospedaliero di Orbetello Scalo, sono andati bruciati materiali plastici ed elettrici. Si è creato molto fumo e, anche in conseguenza del forte odore sprigionato, il personale presente ha azionato la procedura interna di messa in sicurezza del Noscomio Lagunare. Un ospedale, quello di Orbetello, che ha circa 100 posti letto ed è oltretutto di recente costruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orbetello, principio di incendio in ospedale, attivate le procedure di sicurezza

