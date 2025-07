Lotito ricoverato in ospedale La notizia spaventa i tifosi il presidente della Lazio chiarisce | Cos’è successo

Le voci sulla presunta emergenza di Claudio Lotito avevano scosso i tifosi della Lazio, preoccupati per le sue condizioni di salute. Tuttavia, il presidente ha prontamente chiarito la situazione con il suo consueto spirito ironico, affermando di essere stato solo in ospedale per semplici accertamenti. Una risposta che rassicura e smorza le tensioni, dimostrando ancora una volta il suo carattere deciso e la sua volontĂ di affrontare tutto con sorriso e determinazione.

«Ma quale malore. Nessun malore, sono andato solo per accertamenti». Con la sua consueta ironia, Claudio Lotito interviene in prima persona e smentisce le notizie circolate nelle ultime ore sulle sue condizioni di salute. Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia ha parlato all’agenzia LaPresse, smorzando i toni allarmistici: «Queste so’ le maledizioni che mi mandano, quindi purtroppo mi devono sopportare. Capito qual è il tema?». Le dichiarazioni arrivano dopo che, nel primo pomeriggio, era trapelata la notizia di un presunto malore in Senato seguito da un trasferimento in ambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lotito ricoverato in ospedale”. La notizia spaventa i tifosi, il presidente della Lazio chiarisce: “Cos’è successo”

In questa notizia si parla di: presidente - lotito - lazio - ricoverato

Lazio, il ritorno di Maurizio Sarri. Il presidente Lotito: “Il suo ritorno è una scelta di cuore” - Maurizio Sarri è tornato a casa, alla Lazio, e il suo reclutamento non è solo una mossa strategica: è una scelta di cuore.

Claudio #Lotito: ricoverato al Gemelli Il presidente della #Lazio è stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un malore, che secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere stato causato da un infarto. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni Vai su X

QUANTO RESISTERĂ€ ANCORA LOTITO ALLA LAZIO? Il blocco del mercato imposto alla Lazio per questa sessione estiva, incrina anche l'ultimo baluardo sul quale Claudio Lotito, detentore del 67% delle azioni della Lazio, aveva creato la narrativa della sua Vai su Facebook

Lotito, malore per il presidente della Lazio: ricoverato al Gemelli per accertamenti; Lazio, Lotito ricoverato al Gemelli dopo un malore; Lazio, il presidente Lotito ricoverato al Gemelli dopo un malore.

Lazio, Lotito ricoverato per un malore? Arriva la smentita del Presidente - Il numero uno del club biancoceleste fa chiarezza sulle proprie condizioni di salute spiegando la propria presenza in ospedale ... Da calciomercato.it

Lazio, il presidente Lotito ricoverato al Gemelli dopo un malore al Senato: “Solo accertamenti” - L’imprenditore 68enne trascorrerà la notte sotto osservazione. quotidiano.net scrive