Viviano sul caso Donnarumma e l’infortunio di Musiala | Ho sentito Gigio mi ha detto che…

Il dibattito sull’incidente tra Donnarumma e Musiala nel match PSG-Bayern Monaco ha acceso molte polemiche, coinvolgendo anche Neuer. Emiliano Viviano ha commentato l’accaduto, sottolineando le responsabilità e i rischi di quel momento. La partita si trasforma così in un caso che va oltre il campo, portando alla luce temi di fair play e sicurezza. Gigio Donnarumma, protagonista indiscusso, ha fatto sentire la sua voce: ma cosa ha detto esattamente?

Le parole di Viviano sul caso Donnarumma e l’infortunio di Musiala in PSG-Bayern Monaco al Mondiale per Club Gigio Donnarumma (Foto LaPresse) – TvPlay.it Emiliano Viviaa l’uscita bassa di Donnarumma su Musiala, che a causa di quell’intervento si è fratturato il piede e lesionato i legamenti. Si è parlato moltissimo di questo scontro in PSG-Bayern Monaco e persino Neuer è intervenuto sul caso, dando la colpa al portiere della Nazionale. L’estremo difensore tedesco ha dichiarato nel post partita che “Gigio ha accettato il rischio di far mala ad un avversario, non doveva uscire così”. Qualcuno però ha difeso il nostro portiere di Castellammare. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Viviano sul caso Donnarumma e l’infortunio di Musiala: “Ho sentito Gigio, mi ha detto che…”

In questa notizia si parla di: donnarumma - viviano - musiala - caso

Emiliano Viviano a TvPlay: "L'unico che fa qualcosa di pericoloso è lo stesso #Musiala, che interviene su un pallone che non può prendere. Gigio era deluso, è rimasto male"

"Se il #Napoli dovesse mai tenere #Osimhen lotterebbero tutti in automatico per il secondo posto" - Viviano a TvPlay

