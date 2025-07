Più verde per combattere le isole di calore | Coldiretti lancia l’appello a Torino

In un’epoca in cui le ondate di calore diventano sempre più intense, Coldiretti si fa portavoce di un nuovo, importante obiettivo: aumentare il verde urbano a Torino. Attraverso un appello rivolto alla città e ai comuni limitrofi, si propone di trasformare spazi industriali dismessi e aree degradate in oasi di frescura e benessere. È ora di agire: il futuro verde di Torino dipende da questa sfida.

Per affrontare in modo efficace gli effetti sempre più intensi delle ondate di calore, Coldiretti sollecita la Città di Torino e i comuni della prima cintura a investire con decisione nella creazione di nuove aree verdi urbane. L’invito è quello di recuperare spazi industriali dismessi e aree degradate già cementificate, con particolare attenzione ai quartieri . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Più verde per combattere le isole di calore: Coldiretti lancia l’appello a Torino

