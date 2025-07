Trump | Putin sta dicendo un sacco di stronzate sull' Ucraina Ed evoca sanzioni contro Mosca

Le parole di Donald Trump, che definisce le affermazioni di Putin sull’Ucraina “un sacco di stronzate”, accendono ancora di più il dibattito internazionale. L’ex presidente degli Stati Uniti non si ferma e rilancia l’ipotesi di sanzioni contro Mosca, alimentando tensioni e forti polemiche. In un panorama geopolitico già complesso, queste dichiarazioni potrebbero segnare un ulteriore passo verso una crisi sempre più delicata.

Putin sta dicendo «un sacco di stronzate» sull'Ucraina: lo ha detto Donald Trump rispondendo ai reporter durante una riunione di governo. Il presidente degli Stati Uniti d'America ha rievocato l'ipotesi di sanzioni contro la Russia in una riunione di governo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "Putin sta dicendo un sacco di stronzate sull'Ucraina". Ed evoca sanzioni contro Mosca

