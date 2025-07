La Bulgaria adotterà l’euro dal 2026 | via libera dell’UE

I ministri delle finanze dell'Unione Europea hanno dato il via libera definitivo all'adozione dell'euro da parte della Bulgaria. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - La Bulgaria adotterà l’euro dal 2026: via libera dell’UE

In questa notizia si parla di: bulgaria - euro - libera - adotterà

Bulgaria a un passo dall'euro: l'ingresso previsto nel 2026 - La Bulgaria si avvicina sempre più all’ingresso nell’Eurozona, con l’ingresso previsto per il 2026. Nonostante la proposta del presidente di rinviare l’introduzione tramite referendum sia stata dichiarata “inammissibile”, il paese si conferma pronto a adottare l’euro, avvicinando ulteriormente la strada verso l’adesione ufficiale e stabile alla moneta unica europea.

La #Bulgaria adotterà l'#euro dal 2026, via libera definitivo dell'#Ue Vai su X

Anche la Bulgaria adotterà l’euro. Nonostante il voto contario delle destre, oggi il Parlamento europeo ha dato il via libera all’ingresso della Bulgaria nella zona Euro dal 1 gennaio 2026. Un segno di forza e coesione. L'integrazione europea è l’unica strada pe Vai su Facebook

Bulgaria nell’euro dal 2026: ok definitivo di Bruxelles; La Bulgaria adotterà l’euro dall’1 gennaio 2026: via libera definitivo, è il 21 esimo Paese; La Bulgaria adotterà l’euro dal 2026, via libera definitivo dell’Ue.