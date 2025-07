Il ministro Piantedosi in Libia viene respinto dalle autorità | Ingresso illegale nel Paese Il Viminale minimizza

L'arrivo della delegazione europea in Libia ha scatenato reazioni contrastanti: mentre il governo dell’est del paese respinge i ministri, tra cui l’italiano Piantedosi, il Viminale minimizza la situazione. La tensione cresce in un contesto delicato di ingerenze e sobbalzi diplomatici, evidenziando le complesse dinamiche tra Italia, Unione Europea e le autorità libiche. Una situazione che potrebbe avere ripercussioni significative sulla gestione dei flussi migratori e sulla stabilità regionale.

Il governo dell'est della Libia ha respinto una delegazione di ministri europei al loro arrivo a Bengasi. Lo ha riferito l'Afp citando un comunicato delle autorità dell'est della Libia, governo parallelo a quello di Tripoli. Della delegazione facevano parte il commissario Ue alle migrazioni e i ministri degli Interni di Grecia, Malta e quello italiano Matteo Piantedosi. Nella nota si parla di un. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il ministro Piantedosi in Libia viene respinto dalle autorità: «Ingresso illegale nel Paese». Il Viminale minimizza

