Omicidio Rocca di Papa sindaco | Fermato è persona per bene

In un clima di grande sgomento, la comunità di Rocca di Papa si stringe attorno alla famiglia coinvolta nell'oscura vicenda dell'omicidio avvenuto nel cuore dei Castelli Romani. Massimiliano Calcagni, sindaco del paese, ha difeso pubblicamente una delle persone fermate, sottolineando la sua integrità e il dolore condiviso in passato. Un tragico episodio che scuote ancora di più questa piccola comunità, lasciando il paese a riflettere sulla complessità della verità.

"E' una persona per bene. Conosco bene lui e tutta la famiglia. Sono persone che hanno subito un grave lutto nel 2020." Lo ha detto Massimiliano Calcagni, sindaco di Rocca di Papa, parlando della persona fermata per l'uccisione di un 35enne a colpi d'arma da fuoco avvenuta nella mattinata di martedì nella cittadina dei Castelli Romani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida (che era uscito di carcere 2 anni fa)

Il luogo del delitto a Rocca di Papa - Ansa - La tragedia alle porte di Roma ha già scatenato l'odio social: a decine i post che plaudono al gesto di vendetta di Guglielmo Palozzi. Lo riporta msn.com

Rocca di Papa, perché Franco Lollobrigida è stato ucciso? La rissa per 25 euro, l'omicidio e la vendetta: ecco cosa sappiamo - Per comprendere l'omicidio avvenuto a Rocca di Papa, alle porte di Roma, la mattina di martedì 8 luglio, è necessario riavvolgere il nastro al 27 gennaio 2020, giorno in cui ... Da msn.com