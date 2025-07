Trump nuove armi a Kiev | Putin dice un sacco di str e sta uccidendo troppe persone | Nuovo incontro con Netanyahu stasera

In un delicato equilibrio di potere e tensioni crescenti, il presidente americano ha annunciato la ripresa delle forniture di armi a Kiev, segnando un nuovo capitolo nel conflitto in corso. Mentre Putin esprime preoccupazioni e accuse, e Netanyahu si prepara per un incontro cruciale, il mondo resta in attesa di sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri geopolitici. La scena internazionale si infiamma, lasciando presagire sfide sempre più complesse e rischiose per tutti.

Il presidente Usa ha annunciato la ripresa dell'invio di armi, che era stata bloccata alcuni giorni fa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump, nuove armi a Kiev: "Putin dice un sacco di str... e sta uccidendo troppe persone" | Nuovo incontro con Netanyahu stasera

In questa notizia si parla di: armi - trump - kiev - putin

Armi, chip, Ia: il grande bazar di Trump in Arabia Saudita - Nel cuore dell'Arabia Saudita, un'enorme contrattazione ha preso vita: il "grande bazar" di Trump. Il primo giorno del presidente nel Golfo ha visto la firma di accordi da centinaia di miliardi di dollari, saldando un legame strategico con il principe ereditario Mohammad bin Salman.

#TG2000 - Sono deluso da Putin, nessuna interruzione sulle forniture, manderò nuove armi all’Ucraina dice il presidente americano Trump. In Russia è giallo sul suicidio dell’ex ministro dei trasporti. #8luglio #Trump #Kiev #Ucraina #RussiaUkraineWar #Rus Vai su Facebook

#TG2000 - #Trump manda armi a #Kiev per la difesa. È giallo sulla morte ministro russo #8luglio #Ucraina #RussiaUkraineWar #Russia #Ukraine #Mosca #Kharkiv #Odessa #Putin #Droni #TV2000 #NEWS @tg2000it Vai su X

Ue, 1 altro mld a Zelensky. Trump: Deluso da Putin, manderemo altre armi all'Ucraina - Gli Stati Uniti hanno solo circa il 25% dei missili intercettori Patriot sarebbe questa la causa del congelamento delle armi a Kiev. Lo riporta The Guardian; Trump cambia idea: più armi a Kiev. Mosca: ostacolo alla pace; Trump: 'Putin dice str…ate, presto nuove sanzioni alla Russia'. LIVE.

Trump: «Deluso da Putin, manderemo altre armi all’Ucraina» - Trump rilancia gli aiuti militari a Kiev, Mosca apre ma tiene gli USA nella lista dei Paesi ostili Trump: «Deluso da Putin, manderemo altre armi all'Ucra ... Lo riporta panorama.it

Trump: deluso da Putin, più armi a Kiev - Ora vengono colpiti molto duramente": così il presidente Usa ai cronisti durante la cena alla Casa ... Riporta msn.com